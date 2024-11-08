Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей США обнадежили, что сбежавшие из лаборатории обезьяны не подвергались испытаниям

В полиции США сообщили, что сбежавшие обезьяны не переносят болезни

close
Alpha Genesis/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сбежавшие из лаборатории в США обезьяны не подвергались испытаниям и не переносят болезни. Об этом сообщает полицейский департамент города Йемасси на странице в социальной сети X.

«Животные никогда не использовались для испытаний из-за их молодого возраста и размера. Представитель Alpha Genesis может подтвердить, что эти животные слишком молоды, чтобы переносить болезни», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сбежавшие животные очень молоды, их вес составляет порядка 6-7 фунтов (около 3 килограммов). Сотрудники полиции призвали местных жителей немедленно позвонить в полицию в случае обнаружения приматов.

Кроме того, жителям порекомендовали воздержаться от контакта с обезьянами и не приближаться к ним, поскольку они очень чувствительны и пугливы. Различные раздражители могут спровоцировать их на побег, что станет препятствием в поимке животных. Помимо этого, жителям приближенных к месту побега районов посоветовали закрывать окна и двери домов, чтобы сбежавшие не смогли попасть в жилье.

До этого телеканал NBC News сообщил, что из исследовательского центра Alpha Genesis в Южной Каролине сбежали 40 подопытных обезьян. По данным канала, с животными проводили клинические испытания, в том числе по лечению расстройств головного мозга.

Ранее в Великобритании четыре енота сбежали из зоопарка на острове Уайт.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами