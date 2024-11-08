Жителей США обнадежили, что сбежавшие из лаборатории обезьяны не подвергались испытаниям

Сбежавшие из лаборатории в США обезьяны не подвергались испытаниям и не переносят болезни. Об этом сообщает полицейский департамент города Йемасси на странице в социальной сети X.

«Животные никогда не использовались для испытаний из-за их молодого возраста и размера. Представитель Alpha Genesis может подтвердить, что эти животные слишком молоды, чтобы переносить болезни», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сбежавшие животные очень молоды, их вес составляет порядка 6-7 фунтов (около 3 килограммов). Сотрудники полиции призвали местных жителей немедленно позвонить в полицию в случае обнаружения приматов.

Кроме того, жителям порекомендовали воздержаться от контакта с обезьянами и не приближаться к ним, поскольку они очень чувствительны и пугливы. Различные раздражители могут спровоцировать их на побег, что станет препятствием в поимке животных. Помимо этого, жителям приближенных к месту побега районов посоветовали закрывать окна и двери домов, чтобы сбежавшие не смогли попасть в жилье.

До этого телеканал NBC News сообщил, что из исследовательского центра Alpha Genesis в Южной Каролине сбежали 40 подопытных обезьян. По данным канала, с животными проводили клинические испытания, в том числе по лечению расстройств головного мозга.

Ранее в Великобритании четыре енота сбежали из зоопарка на острове Уайт.