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Путин заявил, что искусственные барьеры тормозят взаимовыгодное развитие

Путин: искусственно возводимые барьеры тормозят выгодное всем развитие экономики

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки создания искусственных барьеров препятствуют взаимовыгодному экономическому развитию, разрыв связей несет в себе серьезные риски. Его слова приводит РИА Новости.

«Попытки возведения искусственных барьеров тормозят выгодное всем экономическое развитие, прерывание связей опасно», — сказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Путин также заявил, что острые и принципиальные конфликты, насыщенные эмоциями, действительно усложняют процессы мирового развития, но не останавливают их.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих зарубежных и российских экспертов в таких сферах, как политология, экономика, история и международные отношения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин выступил против навязывания модели одной страны всем остальным.

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