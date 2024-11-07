Россиянин жестоко избил соседа из-за громкой музыки

В Апатитах сотрудники полиции задержали местного жителя, который напал на соседа из-за громкой музыки в квартире. Об этом сообщает УМВД Мурманской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 43-летний местный житель. Мужчина сообщил, что находился у себя дома и услышал громкую музыку из квартиры соседа. Он спустился и попросил мужчину убавить звук, однако тот оттолкнул его и захлопнул дверь.

Спустя некоторое время меломан вернулся и начал стучаться в дверь недовольному соседу. Между мужчинами завязалась ссора, сосед нанес оппоненту несколько ударов кулаками в область головы, после чего потерпевший упал и, ударившись головой, потерял сознание. Травмы, полученные пострадавшими, медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Любителя громкой музыки удалось задержать, 35-летний житель Апатитов доставлен в отдел полиции для разбирательств, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Ранее любитель боевых искусств изготовил нунчаки и пошел «воспитывать» соседей.