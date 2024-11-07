В Ленобласти безработный надругался над 11-летним мальчиком

В Ломоносовском районе Ленинградской области безработного жителя Петербурга задержали по подозрению в совращении несовершеннолетнего. Об этом сообщает 47channel.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 48-летняя жительница Ломоносова. Женщина сообщила, что 5 ноября 42-летний мужчина совершил в отношении ее 11-летнего сына насильственные действия сексуального характера. Злоумышленник надругался над ребенком в своей квартире.

В тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина постоянно проживает в Петербурге и нигде не работает.

До этого сообщалось, что грузчика задержали за нападение на семиклассницу в подъезде в Петербурге. Мужчина зашел в лифт вместе с 13-летней девочкой, доехал с ней до последнего этажа, а затем, выйдя из подъемника, напал на нее. Незнакомец угрожал школьнице ножом и пытался затащить на черную лестницу. Однако девочка начала кричать и тем самым спугнула злоумышленника.

Ранее в Хакасии отчим получил 14 лет колонии за изнасилование падчерицы.