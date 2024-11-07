В Башкирии отец приложил в лифте сына-дошкольника и обматерил его

В Уфе правоохранители заинтересовались мужчиной, который грубо воспитывал сына в лифте. Все попало на камеру наблюдения в лифте и стало достоянием общественности. Запись разместил паблик «Инцидент Уфа и РБ» во «ВКонтакте».

На кадрах семья — пара и их двое детей-дошкольников готовятся зайти в лифт. Старший мальчик толкает младшего и тот падает, что вызывает у отца детей сильную агрессию по отношению к старшему ребенку. Он толкает его ногой так, что мальчик залетает в кабину и падает. После этого семья заходит в лифт и мужчина продолжает «воспитывать» детей.

«Заткнитесь оба. Еще раз ты на него руку поднимешь, я тебя сигану еще сильней. Понял? Он маленький. Я его пока защищать буду, не тебя. Он немножко вырастет и сам тебе начнет давать <...>», — угрожает сыну мужчина, разбавляя речь нецензурной бранью.

В пресс-службе полиции Башкортостана отметили, что обратили внимание на ситуацию и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Белгородской области мужчина швырнул на пол младенца и сломал ему ребра.