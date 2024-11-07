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Российский военный ворвался в магазин женского белья и украл трусы, угрожая пистолетом

В Краснодарском крае военный украл женские трусы из магазина, угрожая пистолетом

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Shutterstock

В станице Новотитаровской задержан местный житель, который ограбил магазин женского белья. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Инцидент произошел 5 ноября, в магазин женского белья ворвался мужчина. Угрожая продавцу пистолетом, он украл две пары женских трусов, после чего скрылся. Сотрудники полиции оперативно задержали грабителя, им оказался 34-летний военный.

Мужчина ранее был судим за тяжкие преступления, погасил судимость и стал военнослужащим. В ходе обыска в его квартире найдены украденное и пневматический пистолет. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о разбое, ему грозит до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Алтае будут судить трех приятелей за налет на ювелирный магазин. Злоумышленники устроили погром в торговой точке и вынесли украшения на общую сумму около 12 млн рублей. Подозреваемых удалось задержать при попытке украсть банкомат в одном из торговых центров. Приятели планировали погрузить банкомат в арендованное авто и вскрыть его. На момент кражи в хранилище находилось более 1,2 млн рублей.

Ранее российского военного, устроившего стрельбу в подъезде, лишили свободы на два года.

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