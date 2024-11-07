Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена, который в составе Вооруженных сил Украины принимал участие во вторжении в Курскую область. Об этом сообщила Генпрокуратура.

По версии следствия, в апреле 2022 года 36-летний О'Брайен прибыл на территорию Украины и начал участвовать в боевых действиях в составе наемнической группировки «Темные ангелы» за ежемесячное вознаграждение в размере 450 тыс. рублей.

В августе 2024 года наемник в составе подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области. В сентябре его объявили в международный розыск, суд заочно арестовал новозеландца.

Уголовное дело в отношении О'Брайена по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях») направлено в Курский областной суд.

В конце октября в суд ДНР направили уголовное дело в отношении наемника из США Чарльза Картера, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее наемника ВСУ из Армении задержали в Домодедово.