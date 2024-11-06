Трамп победил в Мичигане, разрушив «синюю стену»

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в штате Мичиган, вновь разрушив «синюю стену» — термин, относящийся к регионам страны, которые традиционно голосуют за демократов. Об этом сообщает РИА Новости.

Эта победа принесла Трампу 15 голосов выборщиков, увеличив его общий счет до 292. Его соперница Камала Харрис на данный момент имеет 224 голоса. Для достижения победы кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков.

Также подчеркивается, что Трамп победил в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, как и в 2016 году, в то время как в 2020 году эти штаты поддержали Джо Байдена.

Чуть ранее кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах президента.

До этого старший советник предвыборной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что после возвращения в Белый дом избранный президент предпримет шаги, связанные с вопросами нелегальной миграции и добычи нефти.

Ранее Трамп уже объявил себя победителем, после чего с победой его начали поздравлять мировые лидеры.