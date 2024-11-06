Совфед одобрил конфискацию имущества за незаконную миграцию

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий конфискацию денег, ценностей и имущества за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Закон предусматривает изменения в пункт «а» части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ, устанавливающую конфискацию ценностей в пользу государства и определяющую перечень преступлений, за которые вводится такое наказание.

После вступления закона в силу в этом пункте будет значиться статья 322.1 «Организация незаконной миграции». Наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в октябре отмечал, что количество преступлений в сфере незаконной миграции увеличивается. По данным МВД, в 2023 году их число увеличилось на 79,6%, за семь месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду 2023 года.

Ранее Росстат заявил об изменениях в сборе данных о мигрантах.