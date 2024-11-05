Мужчина вновь угодил за решетку спустя 12 часов после освобождения из тюрьмы

В Шотландии едва вышедший на свободу мужчина вернулся за решетку спустя 12 часов. Об этом пишет The Scotsman.

Чтобы снизить нагрузку на тюрьмы в стране была введена схема досрочного освобождения заключенных. В итоге из 648 потенциальных кандидатов 477 были освобождены, а на 171 человека было наложено вето из-за возможных рисков. Консервативная оппозиция называла программу безрассудной и угрожающей общественной безопасности, противники реформы призвали вместо этого строить новые тюрьмы. В правительстве сочли, что результаты рассмотрения кандидатур тюремной службой соответствовали примерным прогнозам.

Однако некоторые случаев все же указали на несостоятельность оценок, а также на недостаточную подготовку освобожденных к нахождению в социуме и их поддержку. Так, по данным издания, один из освободившихся по программе заключенных вернулся за решетку уже через 12 часов. Как уточняется, он сильно напился и напал на человека. Эта информация вновь вызвала критику действующей схемы и призывы к ее пересмотру.

Ранее две колонии в Красноярском крае объявили о закрытии из-за отправки осужденных на СВО.