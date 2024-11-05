Стали известны подробности об атаке БПЛА на жилой дом в Белгороде

Как минимум один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на многоквартирный жилой дом в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Из-за этого гражданину понадобилась госпитализация.

«Бригада скорой помощи доставляет мужчину <...> в городскую больницу №2», — уточнил глава российского субъекта.

По словам Гладкова, после удара в здании начался пожар. Огонь охватил три квартиры, сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Иная информация о произошедшем еще уточняется.

Одним из первых об атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом написал Telegram-канал «Белгород №1», сославшись на очевидцев. В материале отмечалось, что поврежденное здание находится на Каштановой улице.

Подписчики предоставили фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что строение получило серьезный урон — в нем оказались выбиты стекла и поврежден фасад.

Ранее в Белгородской области во время обстрела со стороны ВСУ пострадали четыре мирных жителя.