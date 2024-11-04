«Единая Россия» отправила бойцам на передовую новую технику

Временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации РФ Владимир Якушев передал технику подразделениям группировки войск «Центр» на передовой. Об этом сообщается в Теlegram-канале партии.

Военнослужащие получили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), коптеры, квадроциклы, сеткометы для дронов и медицинские препараты.

Первый вице-спикер Совфеда назвал поставленную бойцам технику инновационной, уточнив, что она обезвреживает вражеские подразделения и помогает оттеснить их.

«Помогаем также проводить обучение операторов БПЛА, чтобы дроны, которые производятся при нашей поддержке, были максимально эффективными в бою. Все сейчас объединены одной задачей — скорейшей победы. И возвращения наших ребят домой, к своим родным и близким», — заявил Якушев.

Он также пообщался с военнослужащими, которые проходят подготовку в учебном центре Центрального военного округа.