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«Единая Россия» отправила бойцам на передовую новую технику

«Единая Россия» передала технику военным из группировки войск «Центр»

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Единая Россия

Временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации РФ Владимир Якушев передал технику подразделениям группировки войск «Центр» на передовой. Об этом сообщается в Теlegram-канале партии.

Военнослужащие получили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), коптеры, квадроциклы, сеткометы для дронов и медицинские препараты.

Первый вице-спикер Совфеда назвал поставленную бойцам технику инновационной, уточнив, что она обезвреживает вражеские подразделения и помогает оттеснить их.

«Помогаем также проводить обучение операторов БПЛА, чтобы дроны, которые производятся при нашей поддержке, были максимально эффективными в бою. Все сейчас объединены одной задачей — скорейшей победы. И возвращения наших ребят домой, к своим родным и близким», — заявил Якушев.

Он также пообщался с военнослужащими, которые проходят подготовку в учебном центре Центрального военного округа.

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