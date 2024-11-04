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Вор разгромил квартиру россиянки и сбежал от нее через балкон

В Липецке вор выпрыгнул с балкона, убегая от хозяйки квартиры

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Липецке полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже, мужчина разгромил квартиру соседки и сбежал от нее через балкон. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница Липецка. Женщина вернулась с работы и поняла, что в ее квартире находится посторонний. Злоумышленник устроил погром в комнате, украл парфюмерию, продукты и личные вещи.

Заметив вернувшуюся хозяйку, он выпрыгнул с балкона третьего этажа и скрылся. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 200 тысяч рублей. Вора удалось оперативно задержать, им оказался 25-летний житель Калмыкии, который арендовал квартиру в этом же доме.

Часть похищенного у него изъяли, возбуждено уголовное дело. На время расследования мужчина заключен под стражу, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее россиянин, укравший масло и сыр, уснул в суде во время вынесения приговора.

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