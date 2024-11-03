На Тайване самолет ударился крылом о взлетную полосу

Самолет Airbus ударился крылом о взлетную полосу при посадке на Тайване. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что самолет кружил над аэропортом Тайбэя из-за тайфуна, скорость ветра в эпицентре которого составляла 200 километров в час.

Диспетчерам показалось, что погодные условия улучшились. Самолет начал снижаться, однако борт подбросило и он ударился крылом об взлетную полосу. Экипажу пришлось зайти на второй круг, после чего уже была совершена успешная посадка. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

3 ноября сообщалось, что в красноярском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Инцидент случился ночью, когда экипаж грузового самолета прибыл из Внуково в аэропорт Емельяново. При выполнении посадки на пробеге, предварительно, из-за позднего срабатывания реверса, лайнер выкатился за пределы ВПП.

В тот же день в Ульяновске экстренно сел самолет авиакомпании Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент. Причиной стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

Ранее самолет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Москве.