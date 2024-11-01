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В Хабаровске таксист подвез путешественника из Турции и лишился 110 тысяч рублей

В Хабаровске таксист лишился 110 тысяч рублей, решив подвезти туриста

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Shutterstock

Таксист из Хабаровского края лишился денег во время поездки с иностранцем. Об этом сообщает «АиФ-Дальинформ».

Мужчина отправился на заказ к гостинице, ему необходимо было привезти «важного туриста из Турции» в аэропорт. При этом сам гражданин другого государства не разговаривал на русском.

Так как клиенту нужна была вода и закуски, а возможности о чем-то попросить или оплатить у него не было, «администратор» гостиницы попросил таксиста купить несколько товаров. Для этого 57-летний мужчина продиктовал собеседнику номер карты и код из сообщения.

«Прямо по пути к заветному аэропорту он заметил, что 110 тысяч рублей, которые он долго копил, исчезли с его счета», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В рамках закона за подобные преступления предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее в Чите курьер приехал за деньгами жертвы мошенников и остался у нее жить.

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