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На Украине заявили об отключении электроэнергии по графику и опровергли это

«Страна.ua»: на Украине опровергли введение графика отключения электроэнергии

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Depositphotos

Украинский эксперт заявил, что из-за похолодания в стране скоро введут график отключения электроэнергии, но его слова были опровергнуты официальными структурами. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Вначале член наблюдательного совета компании «Центрэнерго» Владимир Величко предупредил граждан Украины, что со следующей недели из-за похолодания могут возобновить отключения подачи электроэнергии по графику. По его словам, для балансировки энергосистемы украинским энергетикам придется усиленно закупать электроэнергию за рубежом, но ресурсов может и не хватить.

Это вызвало в украинском обществе резонанс, после которого в «Центрэнерго» поспешили заявить, что такие заявления — лишь частное мнение Величко, а вовсе не официальная позиция компании.

30 октября на Украине уже заявляли, что страну ждет одна из самых тяжелых зим за три года. По словам представителя компании «Укрэнерго» Алексея Брехта, при худшем сценарии жителей страны ждут длительные отключения света.

Ранее СМИ сообщили о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергетике.

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