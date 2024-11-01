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Российские туристы уже сутки на могут улететь из Дубая

Прокуратура: туристы из РФ уже сутки не могут вылететь из Дубая в Минводы

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Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы уже сутки не могут вылететь из международного аэропорта Аль-Мактум в Дубае в Минеральные Воды. Об этом сообщает Telegram-канал Южной транспортной прокуратуры.

«Из-за технической неисправности самолета задержан рейс авиакомпании «Азимут», следовавший в Минеральные Воды», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Волго-Донская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

До этого исследование компании OneTwoTrip показало, что большинство российских туристов предпочитает поездки по родной стране, 72% заказов сделаны в отечественных отелях.

Лидером рейтинга традиционно стала Москва: на столицу, как и год назад, пришлось 24,0% бронирований. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 12,7%; популярность Северной столицы снизилась на 12%. На третьей строчке — Сочи, где отдыхали 8,3% путешественников, что на 12% больше прошлого октября.

Ранее Шри-Ланка начала депортировать российских туристов за просроченные визы.

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