Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

В преддверии Дня народного единства мэр Москвы Сергей Собянин в Белом зале мэрии столицы вручил государственные награды России и награды города выдающимся москвичам. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что награды были вручены работникам науки, культуры, спорта, здравоохранения, образования, строительной и других отраслей — тем, кто внес свой вклад в развитие страны и города.

Всего наградили 43 жителя Москвы. С их полным списком можно ознакомиться на сайте.

«Спасибо за ваш профессионализм и труд на благо нашего города и страны. Поздравляю каждого с заслуженными наградами и желаю успехов в дальнейшей работе», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что с каждым годом День народного единства приобретает новые смыслы, а также новое очень важное значение для страны.

«Россия проходит целую череду очень серьезных испытаний. И единство нашей страны, единство народов России, единство разных ветвей власти, единство простых людей для нашей страны является залогом нашей победы», — сказал градоначальник.

По его мнению, сегодня Москва, как и во все времена, играет огромную роль в победе, в решении глобальных задач, которые стоят перед Россией.

«Наши ребята воюют в зоне специальной военной операции. Наши заводы военно-промышленного комплекса выдают необходимую продукцию для фронта», — отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что столица, являясь локомотивом и драйвером экономики России, поддерживает бюджет страны, обеспечивает ее экономическую и политическую стабильность. По его словам, выполняя все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, и реализуя все программы, Москва продолжает развиваться.