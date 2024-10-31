В России могут создать регистр народных целителей

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил создать в России специальный регистр, в который включат лиц, занимающихся народной медициной. Об этом сообщает ТАСС.

«Если ты вошел в регистр, то ты еще пройди дополнительное образование по медицине, если тебя нет в регистре, то здесь уже основания для проверки со стороны правоохранительных органов. Нельзя проводить инвазивные процедуры — от иголок до мануальной терапии — без образования и соответствующих условий в кабинете», — сказал депутат.

Башанкаев добавил, что в настоящее время в Госдуме изучают вопрос регулирования деятельности медицинских блогеров, народных целителей и нутрициологов. По его словам, комитет не против народной медицины, однако ею должен заниматься «ответственный человек».

В мае житель Оренбургской области получил серьезные травмы после приема в клинике природной медицины. У него заболела шея, двигать ею ему было сложно, поэтому мужчина обратился в медучреждение. Там специалист без медобследования провел сеанс вытяжения.

Ранее в Госдуме назвали опасные последствия недосыпания.