Диетолог рассказала, кому не стоит есть бобовые

Бобовые, например, горох, фасоль, чечевицу, нут не стоит употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом «Радио 1» рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова.

«Если у вас сложности с ферментацией, кислотностью, с большим количеством растительной пищи, сложно переваривается клетчатка, есть некомфортное газообразование. Бобовые могут спровоцировать все это и обострить болезни. Несмотря на всю свою полезность, они считаются тяжелым продуктом», — добавила эксперт.

При этом она уточнила, что в составе бобовых есть большое количество белка и полезных аминокислот. Кроме того, они содержат клетчатку и микроэлементы, заключила Богданова.

Доктор Мопелола Адейемо, диетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, до этого говорила, что предотвратить газообразование и вздутие живота после употребления бобовых помогает их замачивание. Также с бобовыми нужно употреблять травы, которые помогают пищеварению — тмин, кориандр, фенхель и имбирь.

Ранее врач оценила вред консервированной фасоли для здоровья.