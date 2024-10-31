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Врач Муратова рассказала, как ухаживать за кожей при себорейном дерматите

Врач Муратова: при себорейном дерматите нельзя умываться горячей водой

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imago stock&people/Global Look Press

Медицинские шампуни, кремы и лосьоны помогут бороться с себорейным дерматитом, который характеризуется покраснением, шелушением и зудом кожи, однако, использовать их можно только по назначению врача. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Муратова, передает «Радио 1».

Помимо этого, в уходе за кожей эксперт советует использовать мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов и избегать частого мытья головы и лица горячей водой. По ее словам, стоит также наладить питание и сон, а также регулярно обращаться к специалисту.

«Если удалось найти оптимальные средства по уходу за кожей, которые эффективно справляются с проблемой, крайне важно не экспериментировать и продолжать использовать именно эти продукты», — добавила Муратова.

Дерматологи до этого рассказали, что отказ от солнцезащитных средств, бесконтрольный прием пищевых добавок и выполнение салонных косметических процедур в домашних условиях может привести к появлению дерматита и рака кожи.

Ранее эксперты рассказали, как вылечить атопический дерматит у детей.

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