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Сообщивший о неисправности самолет вернулся в Шереметьево

ТАСС: самолет рейса Москва — Анталья вернулся в Шереметьево из-за неисправности

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет Airbus A321, который выполнял рейс МоскваАнталья, вернулся в аэропорт Шереметьево после срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«В 11:44 борт совершил благополучную посадку», — сообщили в авиационных службах.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Аэрофлот», причиной возвращения воздушного судна стало срабатывание индикации давления в кабине. Посадка прошла в штатном режиме. Рейс будет выполнен на резервном самолете, отметили в компании.

О возвращении самолета в аэропорт сообщал Telegram-канал Baza. По его данным, причиной стали проблемы с датчиком вентиляции в кабине пилота. На место выехали пожарные и скорая.

Утром 30 октября в московском аэропорту Шереметьево были задержаны несколько рейсов на вылет и прилет. Как сообщили в Росавиации, это было необходимо для безопасности полетов.

Ранее летевший в Москву из Ташкента самолет вернулся из-за плохого самочувствия пассажира.

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