В Омске спасли пенсионерку, которая упала в реку и плыла по течению

В Омске сотрудники экстренных служб спасли пожилую женщину, которая упала в реку. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел неподалеку от бульвара Победы. Пенсионерка при неуточненных обстоятельствах упала в реку Иртыш — она плыла по течению и звала на помощь.

Крики пожилой женщины услышали прохожие, гулявшие с собакой. Они бросили пенсионерке поводок и притянули ее к берегу.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спустились к воде по лестнице, обвязали пожилую женщину веревкой и вытащили на сушу. Отмечается, что после произошедшего ей потребовалась медицинская помощь. В данный момент пенсионерка госпитализирована, информации о ее состоянии не поступало.

До этого в Приморье полицейские спасли шестилетнего мальчика, который звал на помощь из запертой квартиры, рядом с ребенком спала пьяная мать. Установлено, что в семье воспитывается трое детей, самому младшему из которых два года. Несовершеннолетние изъяты органами опеки.

Ранее в российском регионе спасли женщину, вылезшую на карниз высотного дома.