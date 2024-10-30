Читинская пара нашла наркотики у квартирантов и стала вымогать у них деньги за молчание

В Чите супруги сдали квартиру наркоторговцам, нашли у них запрещенные вещества и начали их шантажировать. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, мужчина и женщина, являющиеся сожителями, занимались сдачей квартир в аренду. В какой-то момент они нашли в одном из жилищ крупную партию наркотиков, которые принадлежали квартирантам. Однако вместо того, чтобы сообщить об этом в правоохранительные органы, они завладели запрещенными веществами и начали вымогать у арендаторов 50 тысяч рублей, а также долговую расписку на 250 тысяч рублей.

Получив от квартирантов желаемое, они вернули им доступ к наркотикам. Позже этот шаг квалифицировали как сбыт запрещенных веществ.

В какой-то момент наркоторговцев задержали, их отправили в колонию строгого режима на восемь и 15 лет. Полиции стало известно о ситуации с их арендодателями, в отношении которых также возбудили уголовное дело по трем статьям. В данный момент оно направлено для рассмотрения в суд, паре грозят пожизненные сроки.

Ранее в Подмосковье женщина вышла с крупной партией наркотиков из леса и была задержана.