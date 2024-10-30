Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Читинская пара нашла наркотики у квартирантов и стала вымогать у них деньги за молчание

В Чите пара нашла наркотики у квартирантов и стала их шантажировать

close
Shutterstock

В Чите супруги сдали квартиру наркоторговцам, нашли у них запрещенные вещества и начали их шантажировать. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, мужчина и женщина, являющиеся сожителями, занимались сдачей квартир в аренду. В какой-то момент они нашли в одном из жилищ крупную партию наркотиков, которые принадлежали квартирантам. Однако вместо того, чтобы сообщить об этом в правоохранительные органы, они завладели запрещенными веществами и начали вымогать у арендаторов 50 тысяч рублей, а также долговую расписку на 250 тысяч рублей.

Получив от квартирантов желаемое, они вернули им доступ к наркотикам. Позже этот шаг квалифицировали как сбыт запрещенных веществ.

В какой-то момент наркоторговцев задержали, их отправили в колонию строгого режима на восемь и 15 лет. Полиции стало известно о ситуации с их арендодателями, в отношении которых также возбудили уголовное дело по трем статьям. В данный момент оно направлено для рассмотрения в суд, паре грозят пожизненные сроки.

Ранее в Подмосковье женщина вышла с крупной партией наркотиков из леса и была задержана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами