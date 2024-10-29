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Житель Карелии включил видеосвязь с аферистом и лишился 214 тысяч рублей

В Карелии мошенник похитил у мужчины деньги во время видеозвонка

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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Житель Карелии потерял деньги после того, как показал покупателю товар с помощью видеозвонка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 55-летний мужчина, он выставил на продажу лодочный мотор, после чего с ним связался неизвестный. Собеседник пообещал купить вещь, но хотел бы убедиться в качестве товара.

После этого мужчины созвонились по видеосвязи, при этом незнакомец попросил включить демонстрацию экрана. Посмотрев на мотор, абонент заявил, что перевел средства.

«Когда разговор прекратился, житель республики обнаружил, что его сбережения были перечислены на неизвестный счет», – сообщается в публикации.

У мужчины украли более 214 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье о краже с банковского счета.

Правоохранители напомнили о том, что с помощью демонстрации экрана можно похитить пароли и получить доступ к аккаунтам, в том числе и в приложении банка.

Ранее россиянин купил две квартиры, но остался без жилья и с миллионными долгами.

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