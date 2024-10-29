Житель Самарской области выстрелил в голову родственнику

Застолье родственников в Самарской области закончилось ссорой и выстрелом из ружья, одного из участников конфликта спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 45-летний житель Богатовского района области распивал спиртные напитки вместе с 73-летним родственником. В какой-то момент между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, один из них схватил охотничье ружье и выстрелил из него в голову своему оппоненту.

Пожилого мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый поссорился с приятелем во время застолья, схватил ружье, выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

Ранее россиянин три раза выстрелил в приятеля, взял палатку и сбежал жить в лес.