Выдавать мигрантам сертификаты о знании языка смогут только учреждения из перечня

Полномочия по выдаче сертификатов о знании русского языка мигрантам будут закреплены за государственными учреждениями, включенными в установленный правительством перечень. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что эта поправка внесена ко второму чтению законопроекта о запрете на передачу третьим лицам прав и обязанностей по организации и проведению комплексного экзамена для мигрантов.

22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект по установлению полного запрета для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. Законопроект запрещает организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам. Помимо этого, нельзя будет привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов и информационного обеспечения.

Также предлагается наделить исключительным полномочием правительство РФ определять перечень образовательных организаций, которые будут проводить экзамен, по согласованию с другими ведомствами.

Ранее сообщалось, что более 120 тыс. граждан Таджикистана находятся в списке нарушителей закона в России.