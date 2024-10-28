В Москве сосед оставил одинокого пенсионера без квартиры, переоформив жилье на подельника

Житель Москвы с подельником переоформил право собственности на квартиру одинокого пенсионера и попытался выселить его через суд. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратился 67-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что неизвестные мошенническим способом лишили его квартиры. Выяснилось, что пенсионер уже несколько месяцев получает квитанции за коммунальные платежи, где собственником указан неизвестный ему человек.

О каких-либо регистрационных действиях с его недвижимостью россиянин не знал, сделок не совершал и денежных средств не получал.

Как установили правоохранители, квартирой москвича решил завладеть его сосед. Злоумышленник привлек к делу 45-летнего приятеля, который по поддельному паспорту переоформил на себя недвижимость пенсионера. В дальнейшем подозреваемые предприняли попытки выселить пенсионера, подав иск в суд.

В отношении мошенников возбуждено уголовное дело, жилищные и имущественные права потерпевшего будут восстановлены.

Ранее мошенники выкрали пенсионера из больницы и заставили его переоформить квартиру.