В Киевском водохранилище, расположенном на Днепре к северу от столицы Украины, зафиксировали сильное снижение уровня воды. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф» в своем Telegram-канале.

«Уровень воды в водоеме снизился на полтора-два метра, из-за чего вода отступила от берега на сотни метров», — отмечается в публикации.

В настоящее время размеры существующих островов на водохранилище, созданном в 1964–1966 годах, увеличились вдвое, подчеркнуло издание.

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для очередной провокации против России. По словам дипломата, в министерстве обратили внимание на сообщение об исследовании возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра, которое проводилось Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского.

Захарова отметила, что в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС, а в июне 2023 года она разрушилась в результате обстрелов украинских войск.

Ранее Сальдо рассказал о состоянии Каховского водохранилища через год после прорыва дамбы.