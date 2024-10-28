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Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализовали

МЧС: пожар в доме на юго-западе Москвы локализован на площади 350 «квадратов»

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Shutterstock/icemos

Пожар в жилом доме на юго-западе Москве локализовали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Пожар локализован на площади 350 квадратных метров», — говорится в сообщении.

До этого в ведомстве рассказали, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

В ночь на понедельник, 28 октября, стало известно, что загорелась кровля девятиэтажного дома, расположенного на Ленинском проспекте, 86. На месте происшествия работают спасатели, проходит эвакуация жителей. Данных о пострадавших пока не поступало. Пожару присвоен повышенный ранг.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил, что в Москве из-за возгорания в жилом здании перекрыли движение транспорта по дублеру Ленинского проспекта. Водителям рекомендовали искать пути объезда.

Ранее квартира в Петербурге сгорела из-за оставленного на зарядке ноутбука.

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