Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализовали

Пожар в жилом доме на юго-западе Москве локализовали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Пожар локализован на площади 350 квадратных метров», — говорится в сообщении.

До этого в ведомстве рассказали, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

В ночь на понедельник, 28 октября, стало известно, что загорелась кровля девятиэтажного дома, расположенного на Ленинском проспекте, 86. На месте происшествия работают спасатели, проходит эвакуация жителей. Данных о пострадавших пока не поступало. Пожару присвоен повышенный ранг.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил, что в Москве из-за возгорания в жилом здании перекрыли движение транспорта по дублеру Ленинского проспекта. Водителям рекомендовали искать пути объезда.

Ранее квартира в Петербурге сгорела из-за оставленного на зарядке ноутбука.