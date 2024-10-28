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Стало известно, когда над Россией взойдет Бобровая луна

В России жители смогут увидеть Бобровую луну в ночь на 16 ноября

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Shutterstock

В ночь на 16 ноября россияне смогут наблюдать Бобровую луну. Об этом сообщает «АиФ».

В публикации назвали Бобровую луну редким явлением. Именно в этот период бобры начинают обустраиваться на зиму в своих домах у реки и ручьев.

«Луна появляется на минимальном расстоянии от Земли в этом году — всего 357 428 километров», — обратили внимание авторы материала, уточнив, что делает ее «особенно яркой и крупной».

В статье напомнили, что бобры проявляют наибольшую активность на рассвете и в сумерках, животных на водоемах можно наблюдать ночью при свете гигантской ноябрьской луны.

18 октября стало известно, что началось третье в году суперлуние — «Луна охотника». По одной из версий, такое название — «Луна охотника» — придумали представители коренных народов США. Благодаря яркому свету такая Луна помогала им во время ночной охоты.

Ранее над Антальей пролетел «крупный метеор».

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