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В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву

В Амстердаме 100 тысяч человек вышли на акцию против поставок оружия Украине

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Depositphotos

В Амстердаме прошли демонстрации против поставок оружия Киеву со стороны стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает информагентство, в акции приняли участие более 100 тысяч человек.

Подобная акция проводилась в Амстердаме 25 августа. Тогда протестующие пришли с плакатами с надписями «Нет оружию ради мира!» и «За мир с Россией!», а также российскими флагами и голубыми флагами с голубем, символизирующими мир. За порядком и безопасностью на демонстрации следила полиция Нидерландов. Акция прошла мирно.

Голландский журналист Аб Гителинк, который также принял участие в демонстрации, отметил, что нынешнее правительство Нидерландов спорит по вопросу помощи Украине.

В октябре в столице ФРГ Берлине прошла демонстрация против поставок оружия Киеву и за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее в Германии отказались менять решение по поставкам Taurus на Украину.

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