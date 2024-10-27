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В Петербурге школьница выпала из окна после вечеринки с друзьями

«78.ru»: в Петербурге старшеклассница выжила после падения из окна

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FotograFFF/Shutterstock

В Красногвардейском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней, старшеклассница выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Тухачевского, из окна квартиры четвертого этажа выпала 16-летняя девушка. Пострадавшая выжила, она госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами груди и живота, школьница находится в отделении реанимации.

Известно, что перед несчастным случаем несовершеннолетняя распивала с друзьями спиртные напитки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининграде прохожие нашли ребенка под окнами дома, девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже. Очевидцы вызвали скорую помощь. На момент прибытия медиков пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Подробности о характере травм ребенка неизвестны, она госпитализирована.

Ранее школьница разбилась в заброшенном здании в Петербурге.

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