В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

Объекты инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе произошло не менее 355 взрывов, после чего поступила информация о разрушении нескольких объектов инфраструктуры. Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого украинские власти не признают. Под контролем Вооруженных сил России находится свыше 70% Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

Утром 25 октября сообщалось, что объект критической инфраструктуры получил повреждение в контролируемой властями Украины части Херсонской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском Краматорске взорвали Mercedes-Benz с командиром штурмовой бригады.