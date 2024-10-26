Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое жителей Саратова сожгли пять автомобилей

В Саратове задержаны двое мужчин, которые сожгли пять автомобилей

В Саратове полицейские задержали 33-летнего рецидивиста и его 25-летнего друга, которых подозревают в поджоге машин. Об этом сегодня сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, 14 октября двое приятелей приехали на электросамокатах во двор жилого дома по улице Мичурина, достали из тайника пятилитровую канистру с бензином и подожгли припаркованный автомобиль. После этого подельники с места преступления скрылись.

Огонь охватил пять иномарок — Volkswagen, Renault, Hyundai и два BMW. Мужчин удалось задержать. Возбуждено уголовное дело. Для чего приятели устроили пожар, в полиции не уточнили. По данным портала «СарИнформ», молодые люди могли решиться на преступление из-за того, что у них случился конфликт с хозяином одного из автомобилей. Эта версия сейчас одна из приоритетных.

До этого сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали серийную поджигательницу автомобилей. Злоумышленница сожгла пять машин в нескольких районах города. В отделении полиции она призналась, что также сожгла еще три автомобиля. Выяснилось, что подозреваемая действовала по указанию мошенников, которые сначала запугали ее и вынудили оформить несколько кредитов в банках на сумму более 1,7 млн рублей, а затем заставили совершить поджоги.

Ранее пенсионерка подожгла машину соседа из-за слишком громкого ремонта в его квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами