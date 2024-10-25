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Посетители форума «Ломая барьеры» в Уфе пожаловались на неработающий пандус

В Уфе на форуме о реабилитации инвалидов не работал подъемник для колясок

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Булат Маликов/VK

На открывшемся в Уфе форуме, посвященном разработкам в сфере реабилитации людей с ограниченными возможностями, заметили неработающий подъемник для инвалидных колясок. На ситуацию обратило внимание издание «Подъем».

Форум-выставка «Ломая барьеры» проходит в столице Башкирии уже в третий раз. 24 октября, в день открытия мероприятия, на котором присутствовал губернатор региона, около подъемника установили табличку с предупреждением о неработающем пандусе. Пользователь Булат Маликов написал об этом под постом Радия Хабирова во «ВКонтакте», прикрепил фото объявления в качестве доказательства и отметил, что организация мероприятия оставляет желать лучшего.

В Минтруда республики подтвердили, что накануне действительно возникли проблемы с подъемником, так как устройство разрядилось «из-за большой нагрузки».

«Проблема с функционированием пандуса на форуме-выставке «Ломая барьеры» действительно возникла ко второй половине первого дня мероприятия, 24 октября. <...> Чтобы нивелировать ситуацию, сотрудники конгресс-холла и волонтеры организовали помощь для маломобильных гостей. Для участников форума также была обеспечена доступная среда на альтернативных входах и выходах на 1 этаже здания», — отметили в ведомстве.

Сегодня, добавили в пресс-службе министерства, устройство уже работает «в штатном режиме».

Ранее в Шахтах водитель автобуса зажал дверью женщину-инвалида и протащил по дороге.

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