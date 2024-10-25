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Женщина перепутала северное сияние со светом от теплицы и рассмешила соцсети

LADBible: британка рассмешила соцсети, приняв свет от теплицы за северное синие

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Женщина из Англии перепутала северное сияние со светом от теплицы и рассмешила соцсети, пишет LADBible.

Жительница Саффолка рассказала, что вышла на улицу в темное время суток и обратила внимание, что небо окрасилось в ярко-розовый цвет. Британка решила, что стала свидетельницей северного сияния, и поспешила поделиться этой новостью с пользователями соцсетей, опубликовав несколько фото в своем аккаунте.

«Полагаю, что это северное сияние. Никогда раньше не видела», — написала британка.

Правда, вместо того, чтобы удивить подписчиков, женщина их рассмешила. Оказывается, то, что она приняла за северное сияние, было светом от больших теплиц за городом, в котором выращивают овощи. Свечение рассеивалось в атмосфере и отражалось от облаков, создавая такой «обманный эффект».

«Я была разочарована», — добавила женщина.

Ранее ученые разгадали тайну уникального типа полярного сияния над Арктикой.

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