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Замдиректора тюменской фирмы оштрафовали на 60 тысяч за тайную съемку женщины в душе

В Тюмени мужчина установил в душе скрытую камеру, чтобы подглядывать за подругой

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Тюменец получил штраф за то, что снимал знакомую в душе на скрытую камеру. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В июне 2022 года 63-летний Владимир С., заместитель генерального директора одной из тюменских компаний, решил тайно снять гостью в интимной обстановке. Используя свои инженерные навыки, он создал устройство для скрытой видеозаписи. Для этого мужчина установил в ванной комнате камеру Sony со встроенным микрофоном, замаскировав ее под светильник, подвел дополнительное питание от сети и начал съемку.

Через некоторое время женщина обо всем узнала и обратилась в полицию. Владимира обвинили в незаконном использовании специальных технических средств для сбора личной информации. Калининский районный суд Тюмени оштрафовал его на 60 тыс. рублей и оставил в материалах дела диск с видеозаписью обнаженной жертвы в душе.

Ранее петербуржец два месяца снимал соседок по коммунальной квартире на скрытую в туалете камеру.

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