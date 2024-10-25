КНДР планирует отправить в Россию вторую группу своих войск

КНДР планирует в скором времени отправить в Россию вторую группу своих войск. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно переданным документам, первая группа северокорейских военнослужащих из 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на российском Дальнем Востоке.

В общей сложности на территории РФ планируется дислоцировать около 10 000 военных из КНДР, указывает разведка Южной Кореи.

Кроме того, в отчете говорится о масштабах северокорейских военных поставок в Россию.

24 октября Госдума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в договоре нет никаких дополнительных приложений, документ призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что призывы конгресса США к военному ответу КНДР, в случае подтверждения наличия северокорейских военных на Украине, усиливают напряженность на Корейском полуострове.

Ранее Путин рассказал, когда Россия и КНДР примут решение о военной взаимопомощи.