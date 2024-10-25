Глава Сбера назвал развитие важнейшим фактором счастливого существования человека

Развитие – это один из ключевых факторов, определяющих счастливое существование человека, заявил президент, председатель правления Сбера в рамках дискуссии «Как построить свое собственное я» на VIII конференции «Больше, чем обучение», сообщает пресс-служба Сбера.

По словам Грефа, одна из ключевых технологий сегодня – генеративный искусственный интеллект.

«Вчера мы в общий доступ выложили нашу последнюю модель — GigaChat Max, — и она показывает очень хорошие результаты по целому ряду метрик. Все чаще генеративный искусственный интеллект применяется в дизайне, в архитектуре. Наш Kandinsky используется в автомобилестроении, при строительстве яхт», — сказал он.

Греф отметил, что сейчас Сбер работает над тем, чтобы использовать Kandinsky при проектировании различных конструкций в строительстве.

«Критически важно иметь национальные модели. Kandinsky все больше и больше становится национальным, понимает наш с вами язык», — добавил он.

Также Греф отметил, что Сбер успешно применяет технологии искусственного интеллекта против социальной инженерии.

«Мы единственный банк в мире, который умеет бороться с такого рода вещами с точностью 99,8%. Также мы используем технологии, которые помогают вычислять профиль тех людей, которые подвержены манипуляциям, и благодаря этому мы можем защищать их от преступников», — заключил Греф.

Также в конференции приняли участие профессор РАН, кристаллохимик Артем Оганов и директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков.