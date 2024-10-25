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Появились кадры с моментом нападения на посетителей гипермаркета в Петербурге

«Mash на Мойке» опубликовал видео с нападением неадеквата с ножом в гипермаркете

Telegram-канал «Mash на Мойке» показал видео с моментом нападения на посетителей гипермаркета «Окей» в Петербурге.

По данным канала, за несколько минут до того, как достать нож, неадекват вел себя буйно и бросался стеклянными бутылками с продуктовых полок. Вскоре он достал оружие.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале также опубликовала оперативное видео с места инцидента после случившегося. Сотрудники правоохранительных органов сняли на камеру последствия нападения в виде разбитого товара. Также на кадры попал один из пострадавших, которому оказывали первую помощь.

По данным источника SHOT, 44-летний подозреваемый работал в спортивной детско-юношеской школе по фехтованию «Спартак», он также профессионально занимается фехтованием. Мужчина проживает неподалеку от гипермаркета, куда сегодня ворвался с ножом и напал на людей.

Нападавшего обезвредил один из покупателей, затем его задержали правоохранители. На подозреваемого завели дело за покушение.

Ранее в Красноярске мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу и ее дочь.

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