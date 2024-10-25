«Роснефть» подвела итоги конкурса грантов для поддержки научно-исследовательских инициатив

Проект национального парка «Самарская Лука», направленный на защиту и сохранение орлана-белохвоста, победил в конкурсе грантов Самарской группы предприятий «Роснефти», сообщает пресс-служба компании.

Ученые при поддержке «Роснефти» продолжат искать места гнездования краснокнижной птицы, организуют полевые работы и изучат численность популяции.

В 2024 году ученые смогли зафиксировать 15 пар орланов-белохвостов, а всего на территории парка было выявлено 6 гнездовых участков орланов.

Также орнитологи отметили успешный вылет молодых птиц из обнаруженных гнезд и их адаптацию к самостоятельной жизни.

Мероприятия, которые реализуются в рамках грантовой программы «Роснефти», помогут сделать национальный парк «Самарская Лука» территорией, благоприятной для обитания орлана-белохвоста, сохранить и приумножить популяцию на всем Среднем Поволжье.