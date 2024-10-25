Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве заявили о росте числа отечественных инвесторов

Собянин: Москва не испытывает недостатка в инвесторах

close
mos.ru

Москва отдает предпочтение отечественным производителям, цитируют мэра столицы Сергея Собянина на сайте mos.ru.

«Мы делаем все-таки упор на нашего отечественного инвестора, отечественных производителей, и недостатка в них, поверьте, нет на сегодняшний день», — сказал Собянин.

Мэр столицы привел в пример производителя машин «Москвич», который занял площадь автомобильного завода «Рено».

«Руководители предприятия говорили о локализации производства и работниках. Оказалось, что это блеф. После себя они ничего не оставили, кроме корпусов», — отметил мэр.

На этом предприятии до 2022 года велась пересборка иностранных запчастей, а российское производство так и не было создано.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами