В Москве заявили о росте числа отечественных инвесторов

Москва отдает предпочтение отечественным производителям, цитируют мэра столицы Сергея Собянина на сайте mos.ru.

«Мы делаем все-таки упор на нашего отечественного инвестора, отечественных производителей, и недостатка в них, поверьте, нет на сегодняшний день», — сказал Собянин.

Мэр столицы привел в пример производителя машин «Москвич», который занял площадь автомобильного завода «Рено».

«Руководители предприятия говорили о локализации производства и работниках. Оказалось, что это блеф. После себя они ничего не оставили, кроме корпусов», — отметил мэр.

На этом предприятии до 2022 года велась пересборка иностранных запчастей, а российское производство так и не было создано.