В МВД назвали причины задержания замглавы Минэнерго

Задержанного замминистра энергетики России Сергея Мочальникова подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что противоправную деятельность замминистра выявили с помощью специалистов Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

Предварительно было установлено, что с 2014 по 2023 год должностные лица Минэнерго заключили ряд контрактов с подконтрольными организациями. В договорах упоминалось выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Необходимые работы проводили не в полном объеме. Однако представители Минэнерго России и уполномоченного бюджетного госучреждения согласовывали и подписывали акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления денег.

В конце июня 2024 года двоим участникам схемы предъявили обвинения и заключили под стражу.

Волк добавила, что оперативники выявили возможную причастность Мочальникова и должностных лиц из числа руководящего состава Минэнерго к хищениям бюджетных денег в особо крупном размере. Четверо фигурантов уже задержали. Также в отношении заместителя министра энергетики завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями». По местам проживания и работы задержанных проведены обыски.

Мочальникова начали допрашивать накануне после того, как задержали его коллегу, экс-замглаву Минэнерго РФ Анатолия Яновского. Как известно из материалов «Ъ», задержание второго связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова.

Ранее стало известно о том, что Яновского задержали из-за доноса его подельников.