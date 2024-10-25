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Власти Коркино сообщили о стабилизации ситуации после схода из-за нападения на женщину

В Коркино ситуация после схода из-за нападения на таксистку стабилизировалась

Власти Коркино рассказали о стабилизации ситуации после погромов. Информация появилась в официальном Telegram-канале правительства Челябинской области.

На данный момент ситуация находится на контроле главы региона Алексея Текслера.

«Ночью ситуация в Коркино полностью стабилизировалась, жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома», – сообщается в публикации.

В администрации также добавили, что находятся на связи с семьей таксистки, после нападения на которую и произошел сход. На данный момент с ее детьми 11 и 15 лет работает соцслужба, им окажут всю необходимую помощь.

По данным властей, на улицы вечером вышли около 150 человек. На данный момент проводится разъяснительная работа с населением.

Причиной схода стало нападение на таксистку. По версии следствия, женщину изрезали ножом клиенты, которые являются цыганами. После того, как ситуация получила огласку, местные жители пришли к дому последних клиентов россиянки и стали громить и поджигать дома и машины цыган.

Ранее несколько человек обратились в скорую во время погромов в Коркино.

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