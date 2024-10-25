Гуфа допросили по делу о грабеже

Полицейские допросили рэпера Гуфа (Алексей Долматов) по уголовному делу о грабеже в отношении неустановленного круга лиц после конфликта около банного комплекса, в котором участвовал музыкант. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) в отношении неустановленного круга лиц, Долматов был допрошен», — сообщил собеседник агентства.

Адвокат рэпера Сергей Жорин отказался от комментариев. По его словам, с Гуфом «проводятся следственные действия». Юрист напомнил, что его клиент уже извинился публично.

24 октября стало известно, что на рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после драки у банного комплекса. Конфликт начался с того, что Долматов в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью людьми в подмосковном городе Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Гуф оплатил два часа аренды бани, однако позже попросил продлить еще на три часа. Когда пришла пора платить, рэпер отказался. Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, Гуф ударил полицейского.

Ранее сестра Гуфа сообщила, что рэпер попал в больницу после инцидента в бане.