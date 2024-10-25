МАГАТЭ оценит состояние энергетической инфраструктуры на Украине

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетят на этой неделе Украину, чтобы оценить состояние инфраструктуры, которая необходима для обеспечения ядерной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

В заявлении отмечается, что визит состоится по просьбе украинской стороны.

«Группа МАГАТЭ на этой неделе посетит шесть электрических подстанций на Украине в рамках работы агентства по оценке состояния инфраструктуры электросетей, необходимой для ядерной безопасности», — отмечается в тексте.

Также эксперты изучат последствия фактических и потенциальных повреждений подстанций, которые подают электричество на атомные станции страны. По данным МАГАТЭ, в настоящее время на всех украинских АЭС уже находятся сотрудники агентства, которые следят за ядерной безопасностью.

До этого в МАГАТЭ сообщили, что ситуация с электроснабжением на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не улучшилась, несмотря на возвращение к работе одной из ключевых ЛЭП — «Ферросплавная-1».

Ранее сотрудника ЗАЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ.