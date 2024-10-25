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МАГАТЭ оценит состояние энергетической инфраструктуры на Украине

МАГАТЭ оценит состояние шести украинских подстанций для ядерной безопасности

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Anna Voitenko/Reuters

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетят на этой неделе Украину, чтобы оценить состояние инфраструктуры, которая необходима для обеспечения ядерной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

В заявлении отмечается, что визит состоится по просьбе украинской стороны.

«Группа МАГАТЭ на этой неделе посетит шесть электрических подстанций на Украине в рамках работы агентства по оценке состояния инфраструктуры электросетей, необходимой для ядерной безопасности», — отмечается в тексте.

Также эксперты изучат последствия фактических и потенциальных повреждений подстанций, которые подают электричество на атомные станции страны. По данным МАГАТЭ, в настоящее время на всех украинских АЭС уже находятся сотрудники агентства, которые следят за ядерной безопасностью.

До этого в МАГАТЭ сообщили, что ситуация с электроснабжением на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не улучшилась, несмотря на возвращение к работе одной из ключевых ЛЭП — «Ферросплавная-1».

Ранее сотрудника ЗАЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ.

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