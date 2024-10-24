В Нижнем Новгороде оцепили станцию метро из-за подозрительного чемодана

В Нижнем Новгороде оцепили станцию метро «Бурнаковская». Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Причиной таких мер названо обнаружение подозрительного чемодана. Его проверит служебная собака.

До этого в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и отправку рейсов.

Позднее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Причина ограничений раскрыта не была.

В период действия ограничений на запасной аэродром Шереметьево в Москве улетело одно воздушное судно, выполнявшее рейс в нижегородский аэропорт.

Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.

Ранее безработные нижегородцы похитили 100 пачек пельменей и попались полиции.