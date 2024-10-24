Актер-подросток ранил себя настоящим ножом, перепутав его с бутафорским

В Подмосковье юный актер ранил себя ножом, перепутав настоящий клинок с бутафорским. Об этом сообщает mk.ru.

Несчастный случай произошел вечером 23 октября во время занятий частного театрального кружка в Зеленограде. Возвращаясь домой, бабушка 16-летнего актера случайно заглянула в квартиру, где шла репетиция любительской труппы. На глазах у пенсионерки ее внук схватился за нож и ударил им себя в грудь.

Подростку потребовалась медицинская помощь, которую на месте оказали врачи скорой. Несмотря на то, что раненый потерял много крови, обошлось без госпитализации. Пока юноша остается на больничном.

Известно, что режиссером этюда на военную тематику и создателем кружка является 27-летняя уроженка ЛНР. Пару лет назад она переехала в Россию, чтобы поступить на режиссерский факультет в московском вузе. Грозит ли ей теперь какая-либо ответственность, не уточняется.

Ранее четырехлетний мальчик поехал с отцом на охоту и случайно выстрелил в него из ружья.