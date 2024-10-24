В Липецке подросток проломил кирпичную стену гаража, чтобы украсть шины

В Липецке старшеклассник разломал кирпичную стену гаража, чтобы украсть автомобильные покрышки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

В полицию обратился 34-летний местный житель с заявлением о краже имущества. Мужчина рассказал, что в период с 14 по 21 октября неизвестный, проломив стену гаража, расположенного в гаражном кооперативе по улице Осенний проезд, похитил из него два комплекта зимней и летней резины на дисках.

Ущерб потерпевший оценил в 180 тысяч рублей. Следователи установили подозреваемого в краже, им оказался 15-летний школьник. Кирпичную стену он проломил с помощью металлической трубы, украл шины и спрятал их в сарае на территории этого же гаражного кооператива. В отношении подростка возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет колонии.

До этого сообщалось, что под Калининградом мужчина угнал два авто за день. В разговоре с полицейскими задержанный заявил, что не помнит, откуда у него автомобиль и куда он ехал, сославшись на то, что ударился головой и ничего не помнит.

Ранее подросток из Чувашии угнал и продал чужую иномарку за 10 тысяч рублей.